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Американский генерал заявил о неспособности США сбить российские ракеты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Договор СНВ–3 о сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений с Москвой необходимо продлить, так как Вашингтон неспособен противостоять российским ракетам. Об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

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Наиболее опасны для Соединенных Штатов новейшие российские разработки — крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также подводный аппарат «Посейдон», считает он. Ни одна из этих систем не подпадает под действие договора о контроле над вооружениями, заключенного в 2010 году. Срок действия документа истекает в 2021 году. Хайтен указал на необходимость продления договора СНВ до 2026 года и его распространения на новые российские системы вооружений

Генерал признался, что обеспокоен этими вооружениями в течение десяти лет, сообщает в четверг, 28 февраля, RT. «Я могу сказать, что сегодня способен защитить страну, но беспокоюсь за людей, которые в будущем будут занимать мой пост», — добавил генерал.

Он также отметил, что американские системы вооружения могут обнаружить российские ракеты, но после обнаружения они «исчезают и незаметны до момента удара».

Кроме того, генерал Хайтен призвал Сенат увеличить расходы на модернизацию американской «ядерной триады». Всего на эти цели потребуется $1 трлн.

22 декабря эксперт американского журнала The National Interest Уилл Флэнниган сравнил «Армату» с британским Challenger 2 и американским M1A2 Abrams, которые находятся на вооружении НАТО. Российская машина, по его словам, превосходит силы альянса по трем ключевым показателям: живучести, огневой мощи и мобильности.

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