В конгрессе США хотят запретить продление СНВ-3

Сенатор Том Коттон и конгрессмен Лиз Чейни (Республиканская партия США) хотят запретить продление российско-американского Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом говорится в законопроекте, внесенном в среду, 28 ноября.

Согласно документу, для продления действия договора после 2021 года от президента США требуется подтверждение, что Россия согласилась на контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия.

Кроме того, Москва должна включить свои новые системы в рамки договора.

«Серьезное преимущество России в тактическом ядерном оружии, которое не связано существующим соглашением о СНВ, ограничивает нашу способность сдерживать агрессию против США и наших союзников», — цитирует Коттона «РИА Новости».

По его мнению, законопроект позволит контролировать все ядерное оружие, а не только его отдельные виды, например, стратегическое.

Двусторонний договор между Россией и США СНВ-3 направлен на взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Документ подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

25 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что позиция Вашингтона в будущем может привести к утрате Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).