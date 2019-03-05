«Нафтогаз» пожалуется в Еврокомиссию на «Газпром»

Компания «Нафтогаз Украины» подаст жалобу в Еврокомиссию (ЕК) на российский «Газпром». Документ подадут на рассмотрение в рамках законодательства Евросоюза по вопросам конкуренции, рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Как передает «РИА Новости», цель действий украинской стороны — обратить внимание ЕС на якобы злоупотребляющие действия российской компании. В беседе с журналистами Витренко уточнил, что жалобу подадут в ЕК в конце апреля 2019 года, добавляет RT.

Накануне глава украинской компании Андрей Коболев заявил, что российский проект газопровода «Северный поток – 2» сделает газотранспортную систему страны невостребованной, а Украина полностью потеряет транзит. 26 февраля министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости ГТС страны.

Иск к «Газпрому» на $11,58 млрд был подан в Стокгольмский арбитраж в июне 2018 года. В нем «Нафтогаз» требовал пересмотреть тариф по транзиту газа с марта 2018 года по контракту, заключенному в январе 2009 года. Вскоре Юрий Витренко заявил, что в организации готовы уменьшить сумму своих требований по новому иску до $2 млрд при «некоторых условиях».

Это уже не первое разбирательство компаний в Стокгольмском арбитраже. В конце февраля 2018 года арбитраж обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». В марте «Газпром» обжаловал решение суда, а позже и вовсе потребовал полной его отмены. Киев после этого объявил о начале принудительного взыскания средств, а также о поддержке судом ходатайства об аресте активов российской компании в Швейцарии и Нидерландах.

Москва неоднократно отмечала, что транспортировка газа в Европу через украинскую территорию будет сохранена в случае экономической обоснованности, а также восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон в рамках существующих контрактов.