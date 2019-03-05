Минфин резко увеличит закупки валюты

Министерство финансов России запланировало покупку иностранной валюты на сумму 15,5 млрд рублей ежедневно с 7 марта по 4 апреля 2019 года. Об этом во вторник, 5 марта, сообщайте на сайте ведомства.

В Минфине прогнозируют, что из-за повышения цены на нефть в марте бюджет получит 269,6 млрд рублей дополнительных доходов.

11 января 2019 года стало известно, что с 15 января 2019 года по 6 февраля 2019 года Минфин и Центробанк в рамках бюджетного правила закупят валюту на 265,8 млрд рублей, что эквивалентно 15,6 млрд рублей в день. Этот объем сложился как сумма дополнительных нефтегазовых доходов, которую Минфин ожидает получить в январе (220,6 млрд рублей), и 45,1 млрд рублей, которые министерство получило свыше ожидаемых доходов от продажи нефти в декабре.

Операции по закупке валюты заложены в основном бюджетном правиле. На эти цели направляются дополнительные доходы от более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть (выше $40 за баррель). В резерв вносятся доллары, евро и фунты.