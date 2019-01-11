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Эксперт оценил влияние закупки валюты Минфином на рубль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров рассказал «Известиям», что не ожидает существенного влияния на рынок и курс рубля предстоящих закупок валюты Минфином и Центробанком.

Ранее, 11 января, Минфин сообщил, что с 15 января 2019 года по 6 февраля 2019 года Минфин и Центробанк в рамках бюджетного правила закупят валюту на 265,8 млрд рублей, что эквивалентно 15,6 млрд рублей в день. Этот объем сложился как сумма дополнительных нефтегазовых доходов, которую Минфин ожидает получить в январе (220,6 млрд рублей), и 45,1 млрд рублей, которые министерство получило свыше ожидаемых доходов от продажи нефти в декабре.

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«Мы не ожидаем существенного влияния на рынок и курс рубля, поскольку речь идет о довольно небольших объемах ежедневных покупок: в районе $220–230 млн при общем объеме торгов в $15–17 млрд. Такие покупки совершались ЦБ ранее с начала 2017 года и какого-то заметного влияния на курс не оказывали», — отметил Тихомиров.

По его словам, купленную валюту направят на текущий счет Минфина в ЦБ и по завершении финансового года перенаправят в Фонд национального благосостояния. Этот процесс регламентируется Бюджетным кодексом РФ.

«ЦБ принял решение о возврате на валютный рынок с покупками валюты с учетом стабилизации ситуации на рынке. Об этом решении было объявлено еще в декабре», — напомнил экономист.

Он добавил, что регулятор прекратил покупки валюты с рынка с 22 августа 2018 года, чтобы снизить напряженность на рынке, вызванную обсуждением введения новых санкций против РФ в американском конгрессе.

Накануне, 10 января, опрошенные «Известиями» эксперты дали прогноз на курс рубля к курсу доллара в I квартале 2019 года.

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