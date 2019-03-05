Песков оставил без ответа вопрос об обсуждении Путиным и главой ЦБ «дела Калви»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, обсуждала ли глава Центробанка России Эльвира Набиуллина с главой государства Владимиром Путиным «дело Baring Vostok» в ходе встречи.

«Я не располагаю информацией на этот счет, поэтому оставляю это без комментариев», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 5 марта.

Официальный представитель Кремля при этом отметил, что президент делает очень многое для того, чтобы инвестиционный климат страны был комфортным.

Накануне состоялась встреча председателя ЦБ и главы государства. По словам Пескова, Путин и Набиуллина планировали обсудить вопросы работы российского регулятора и функционирование финансового сектора страны.

Пресс-секретарь рассказал, что данные по делу инвестиционного фонда Baring Vostok, публикуемые в СМИ, будут докладываться президенту России.

15 февраля по подозрению в хищении крупной суммы у банка «Восточный» были задержаны, а затем и арестованы основатель Baring Vostok Майкл Калви, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Следствие полагает, что банк «Восточный» лишился 2,5 млрд рублей из-за заключения с ПКБ соглашения об отступном. Согласно сделке, вместо возврата долга бюро передало банку 59,9% акций International Financial Technology Group, которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

По словам представителей российского бизнес-сообщества, задержание руководства Baring Vostok вызывает озабоченность и может серьезно повлиять на инвестиционный климат и привлекательность России для иностранных инвестиций. 18 февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о готовности поручиться за Калви. В тот же день глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом американца является «чрезвычайной для экономики».