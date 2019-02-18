В «Тишине» и не в обиде: основатель Baring Vostok признался в любви к России

Задержанный по обвинению в мошенничестве основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви признался, что является патриотом России и обязательно напишет бестселлер, как только будет доказана его невиновность, в которой он не сомневается. Партнер инвестфонда Филипп Дельпаль, также арестованный и находящийся в «Матросской тишине», столь громких признаний не делать не стал. Бизнесмен попросил как можно скорее передать ему романы на французском и пополнить запас туалетной бумаги.

18 февраля в СИЗО федерального подчинения «Матросская тишина» Майкла Калви и Филиппа Дельпаля посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Пока арестованные содержатся в разных карантинных камерах, рассчитанных на трех постояльцев, однако соседей ни у того, ни у другого нет. Зато в распоряжении каждого есть телевизор и холодильник.

По словам общественников, оба бизнесмена чувствуют себя нормально, хотя и отмечают легкие недомогания, связывая их со стрессом и сменой режима питания.

- Майкл Калви пожаловался на тюремные кровати, в широкие стальные решетки которых проваливается тонкий матрас, - сообщил «Известиям» член ОНК Евгений Еникеев. - Он сказал, что несколько лет назад травмировал спину и спать ему некомфортно. Мы обратились с просьбой к администрации СИЗО, чтобы ему выдали ортопедический матрас или хотя бы второй такой же.

Если после медицинского обследования будет установлено, что арестованному действительно требуется ортопедический матрас, он будет ему выдан, заверил представитель администрации «Матросской тишины».

На сотрудников изолятора, как и на тюремное меню у Калви и Дельпаля жалоб нет. По словам бизнесменов, они уже попробовали местные борщ, щи, котлеты, капусту, рыбу и картошку.

- Им бы хотелось отовариваться в местном магазине, но на счетах у Майкла и Филиппа пока нет денег, - уточнил Евгений Еникеев.

В СИЗО уже около десяти дней не работает система электронной переписки «ФСИН-письмо», выяснили члены ОНК. По их словам, это особенно расстроило Майкла Калви.

- Если я отправлю "Почтой России" письмо за границу своей семье, то оно будет идти три недели, - посетовал основатель фонда Baring Vostok.

Тем не менее, арестант уже написал одно письмо - оно адресовано уполномоченному по защите прав предпринимателей в России Борису Титову. Помощник омбудсмена Александр Хуруджи сообщил "Известиям", что обращение уже получено и по нему идет "активная работа".

- Я – не виноватый. Надеюсь, мои адвокаты ему дают всю нужную информацию, чтобы это установить, - заявил Майкл Калви правозащитникам.

Бизнесмен подчеркнул, что по-прежнему с любовью относится к России.

- Я – патриот России. Я люблю Россию. Я, может быть, даже книгу напишу, когда выяснится, что я невиновен. Это будет бестселлер, - заявил он.

Пока сюжет для книги еще находится в разработке, Майкл Калви жалуется на то, что в камере ему не хватает крема для бритья. Филиппу Дельпалю, не достает в СИЗО романов на французском языке, губки для мытья посуды и дополнительной туалетной бумаги.

Члены ОНК попросили администрацию «Матросской тишины» ускорить решение бытовых вопросов задержанных.

Вопросы следствия

Основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви задержали в Москве 15 февраля. Следственный комитет настаивал, что американец регулярно выезжает из России, обладает большими средствами и может беспрепятственно скрыться с территории страны. Сам Калви заявил, что бежать не собирается и готов сотрудничать со следствием. Однако Басманный суд Москвы принял решение арестовать иностранного инвестора до 13 апреля.

По делу уже арестованы партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и глава «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.

В настоящий момент против всех фигурантов было возбуждено уголовное дело по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» - их подозревают в мошенничестве на сумму 2,5 млрд рублей.

В Кремле внимательно следят за развитием ситуации вокруг дела Baring Vostok, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Мы знаем его как последовательного и крупного инвестора в нашу экономику. По мере становления российского рынка Калви находился здесь, активно участвовал во встречах с инвесторами и предпринимателями, - сказал он.

Официальный представитель Кремля выразил надежду, что произошедшее не скажется на инвестиционном климате в стране, так как Россия «была, есть и остается заинтересованной» в создании комфортных условий для иностранных инвесторов независимо от взаимоотношений с тем или иным государством.

Тем временем, в Baring Vostok Capital Partners (BVCP) уже объявили имена новых руководителей, которые будут исполнять обязанности арестованного Калви. Пока идут судебные разбирательства, у руля компании встанут его сооснователь Алексей Калинин и старший партнер Елена Ивашенцева, сообщается на сайте инвестиционной компании.

Baring Vostok занимается инвестициями в РФ и страны СНГ с 1994 года. Согласно обнародованной на сайте компании информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд. Организация владеет акциями таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет» и др. В 2016 году фонд Baring Vostok совместно с «Яндекс» вложился в проект DOC+. Это российская компания, которая оказывает услуги в области телемедицины, вызова врача на дом, хранения и обработки персональных медицинских данных на территории Москвы и области, а также в Санкт-Петербурге.