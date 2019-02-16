Суд Москвы арестовал Майкла Калви по делу о хищениях

Основной фигурант дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», его главный акционер и основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви арестован на два месяца по решению Басманного суда. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает корреспондент «Известий».

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Калви меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласил решение судья.

При этом защита инвестора объявила, что намерена обжаловать арест. «Мы не согласны с решением суда и будем обжаловать его в Мосгорсуде. Будем просить о домашнем аресте или залоге», — сказал адвокат Калви.

Накануне суд продлил задержание акционера на 72 часа. О переносе заседания просила защита подозреваемого, поскольку ей было необходимо дополнительное время, чтобы предоставить характеризующие личность Калви материалы.

СК России возбудил уголовное дело о хищении 13 февраля. В рамках расследования были также задержаны, а позже арестованы пять человек: директор инвестфонда Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему ПКБ задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

Для этого, как полагает следствие, Калви вступил в сговор с акционерами банка Зюзиным, Дельпалем, Абгаряном и другими неустановленными лицами, которые в феврале 2017 года путем злоупотребления доверием и предоставления ложных сведений убедили акционера «Восточного» и члена совета директоров кредитной организации Шерзода Юсупова поддержать сделку с ПКБ. Согласно соглашению об отступном, вместо возврата долга бюро должно было передать банку акции International Financial Technology Group S.C.A., которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.