Прямой эфир
Сюжет:

Суд Москвы арестовал Майкла Калви по делу о хищениях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основной фигурант дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», его главный акционер и основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви арестован на два месяца по решению Басманного суда. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает корреспондент «Известий».

Восток. Дело тонкое: за что в Москве задержали крупного инвестора из США
Мошенническая схема, предположительно связанная с фондом Baring Vostok, распространена в российской банковской системе

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Калви меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласил решение судья.

При этом защита инвестора объявила, что намерена обжаловать арест. «Мы не согласны с решением суда и будем обжаловать его в Мосгорсуде. Будем просить о домашнем аресте или залоге», — сказал адвокат Калви.

Накануне суд продлил задержание акционера на 72 часа. О переносе заседания просила защита подозреваемого, поскольку ей было необходимо дополнительное время, чтобы предоставить характеризующие личность Калви материалы.

СК России возбудил уголовное дело о хищении 13 февраля. В рамках расследования были также задержаны, а позже арестованы пять человек: директор инвестфонда Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему ПКБ задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

Для этого, как полагает следствие, Калви вступил в сговор с акционерами банка Зюзиным, Дельпалем, Абгаряном и другими неустановленными лицами, которые в феврале 2017 года путем злоупотребления доверием и предоставления ложных сведений убедили акционера «Восточного» и члена совета директоров кредитной организации Шерзода Юсупова поддержать сделку с ПКБ. Согласно соглашению об отступном, вместо возврата долга бюро должно было передать банку акции International Financial Technology Group S.C.A., которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы потерпевшие по делу о хищениях у банка «Восточный»
Калви обвинил банкира Аветисяна в выводе денег из Юниаструм банка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017