Названы потерпевшие по делу о хищениях у банка «Восточный»

Потерпевшими по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» признаны два акционера этого финансового учреждения. Об этом в субботу, 16 февраля, заявил следователь на заседании суда.

«Фамилии называть не буду, поскольку гласность», — пояснил он. При этом, по словам корреспондента агентства «Интерфакс», следователь кивнул в сторону журналистов.

На заседании также присутствовал представитель потерпевшей стороны, который представился как вице-президент блока по защите корпоративных интересов банка «Восточный».

Позже адвокат заявил, что потерпевшими признаны банк «Восточный Экспресс» и миноритарный акционер «Восточного» Шерзод Юсупов, передает «РИА Новости».

Именно Юсупов, по словам защитника одного из задержанных — Филиппа Дельпала, — обратился 7 февраля в ФСБ России с заявлением о хищении у банка крупной суммы.

СК России возбудил уголовное дело о хищении 13 февраля. В рамках расследования были также задержаны, а позже арестованы пять человек — директор инвестфонда Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Помимо этого был задержан основной фигурант — главный акционер банка «Восточный» и основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви.

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему ПКБ задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.