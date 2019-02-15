Суд отложил арест Майкла Калви по делу Baring Vostok

Басманный суд Москвы продлил задержание основателю компании Baring Vostok на 72 часа, арестовывать его не стали. Об этом 15 февраля сообщает ТАСС.

Новое судебное заседание по аресту Калви состоится 16 февраля. О его переносе просила защита подозреваемого, поскольку ей необходимо дополнительное время, чтобы предоставить характеризующие личность Калви материалы.

Следствие также сообщило, что в материалах дела есть документы на английском языке, которые не понятны участникам процесса.

13 февраля СК России возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». В рамках расследования были также задержаны, а позже арестованы пять человек — директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев. Последний, как стало известно, в ходе допроса «выдал всю информацию о совершенном преступлении (хищении средств. — Ред.), соучастниках и их роли». Арест фигурантов продлится до 13 апреля 2019 года.

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему ПКБ задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

Следствие полагает, что для этого Калви вступил в сговор с акционерами банка Зюзиным, Дельпалем, Абгаряном и другими неустановленными лицами, которые в феврале 2017 года путем злоупотребления доверием и предоставления ложных сведений убедили акционера «Восточного» и члена совета директоров кредитной организации Шерзода Юсупова поддержать сделку с ПКБ. Согласно соглашению об отступном, вместо возврата долга бюро должно было передать банку акции International Financial Technology Group S.C.A., которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

Как рассказал адвокат Дельпаля (партнер Baring Vostok), настоящее уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из управления «К» ФСБ России, куда 7 февраля член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов обратился с заявлением о хищении у кредитной организации 2,5 млрд рублей.

Baring Vostok занимается инвестициями в РФ и страны СНГ с 1994 года. Согласно обнародованной на сайте компании информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд.