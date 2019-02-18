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В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг «дела Baring Vostok»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг уголовного дела отношении инвестиционного фонда Baring Vostok и его основателя Майкла Калви, которого подозревают в мошенничестве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Мошенническая схема, предположительно связанная с фондом Baring Vostok, распространена в российской банковской системе

Комментируя задержание американского бизнесмена, он отметил, что без решения суда человека нельзя считать виновным, а подобная ситуация может произойти в любой стране.

«Давайте дождемся того, как мы получим какую-то информацию по конкретным пунктам, в чем он там обвиняется <…> Правоохранительные органы любой страны работают над тем, чтобы сохранить законность», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля рассказал, что основатель Baring Vostok неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным и всегда отстаивал привлекательность российского рынка.

«Мы знаем его как последовательного и крупного инвестора в нашу экономику. По мере становления российского рынка Калви находился здесь, активно участвовал во встречах с инвесторами и предпринимателями», — отметил Песков.

Он выразил надежду на то, что ситуация вокруг Baring Vostok не скажется на инвестиционном климате, так как Россия «была, есть и остается заинтересованной» в создании комфортных условий для иностранных инвесторов независимо от взаимоотношений с тем или иным государством.

15 февраля по подозрению в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей были задержаны, а затем и арестованы Майкл Калви, директор фонда Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему ПКБ задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

Для этого, как полагает следствие, Калви вступил в сговор с акционерами банка Зюзиным, Дельпалем, Абгаряном и другими неустановленными лицами, которые в феврале 2017 года путем злоупотребления доверием и предоставления ложных сведений убедили акционера «Восточного» и члена совета директоров кредитной организации Шерзода Юсупова поддержать сделку с ПКБ. Согласно соглашению об отступном, вместо возврата долга бюро должно было передать банку акции International Financial Technology Group S.C.A., которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

Baring Vostok занимается инвестициями в РФ и страны СНГ с 1994 года. Согласно обнародованной на сайте компании информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд. Организация владеет акциями таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет» и др. Так, в 2016 году фонд Baring Vostok совместно с «Яндекс» вложился в проект DOC+. Это российская компания, которая оказывает услуги в области телемедицины, вызова врача на дом, хранения и обработки персональных медицинских данных на территории Москвы и области, а также в Санкт-Петербурге.

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