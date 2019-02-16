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Бизнес-омбудсмен вызвался поручиться за основателя Baring Vostok

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о готовности поручиться за основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого подозревают в хищении 2,5 млрд руб.

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По словам Титова, при наличии малейших сомнений в открытости операций Baring Vostok у фонда не было бы «такого количества инвестиций, такого количества партнеров».

В разговоре с телеканалом РБК бизнес-омбудсмен подчеркнул, что компания Калви заслужила свою репутацию за счет создания и развития многих проектов в России и за рубежом.

«Поэтому, конечно, такое обвинение искусственное, искусственная схема. Я готов поручиться за человека [Майкла] Калви, за предпринимателя Калви», — заключил Титов.

13 февраля СК России возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». В рамках расследования были задержаны, а позже арестованы пять человек, в том числе директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин. Задержан и сам Калви, однако суд отложил его арест.

Следствие считает, что основатель Baring Vostok в 2017 году убедил акционера банка «Восточный» принять в счет долга, взятого у «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), акции корпорации International Financial Technology Group S.C.A. При этом вместе со своими партнерами он предоставил недостоверный отчет, в котором рыночная стоимость акций завышалась и составляла 3 млрд руб., в то время как реальная стоимость бумаг была не более 600 тыс. руб.

Как рассказал адвокат партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, уголовное дело было возбуждено после обращения члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова в ФСБ России с заявлением о хищении у кредитной организации крупной суммы.

Baring Vostok занимается инвестициями в РФ и страны СНГ с 1994 года. Согласно обнародованной на сайте компании информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд.

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