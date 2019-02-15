Путину доложили о деле основателя Baring Vostok

Президент России Владимир Путин находится в курсе дела основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви, которого подозревают в хищениях 2,5 млрд рублей. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

13 февраля СК России возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». В рамках расследования были задержаны, а позже арестованы пять человек, в том числе директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин. Задержан и сам Калви, однако суд отложил его арест.

Следствие считает, что основатель Baring Vostok в 2017 году убедил акционера банка «Восточный» принять в счет долга в 2,5 млрд рублей у «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) акции корпорации International Financial Technology Group S.C.A. При этом вместе со своими партнерами он предоставил заведомо ложный отчет, в котором рыночная стоимость акций завышалась и составляла 3 млрд рублей, в то время как реальная стоимость бумаг была не более 600 тыс. рублей.

Как рассказал адвокат партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, уголовное дело было возбуждено после обращения члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова в ФСБ России с заявлением о хищении у кредитной организации крупной суммы.

Baring Vostok занимается инвестициями в РФ и страны СНГ с 1994 года. Согласно обнародованной на сайте компании информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд.