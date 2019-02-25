Песков заявил об информированности Путина о деле Baring Vostok

Данные по делу инвестиционного фонда Baring Vostok, публикуемые в СМИ, будут докладываться президенту России. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Говоря о том, может ли Владимир Путин взять под личный контроль дело подобного масштаба, представитель Кремля отметил, что «не хотел бы фантазировать».

«Дело весьма резонансное, оно находится на особом контроле в тех службах, которые занимаются следствием. Президенту докладывается», — подчеркнул в понедельник, 25 февраля, Песков.

Встреч президента с главой центрального банка Эльвирой Набиуллиной по этому вопросу не было, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

15 февраля по подозрению в хищении крупной суммы у банка «Восточный» были задержаны, а затем и арестованы основатель Baring Vostok Майкл Калви, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

18 февраля об аресте Калви высказался бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он считает, что дело в отношении инвестиционного фонда Baring Vostok является корпоративным спором. 16 февраля омбудсмен заявил о готовности поручиться за Калви. 21 февраля в Кремле не стали комментировать следственные действия, проводимые по уголовному делу в отношении финансиста.