В Кремле отказались комментировать дело основателя Baring Vostok Калви

В Кремле не стали комментировать следственные действия, проводимые Следственным Комитетом России по уголовному делу в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что истина будет установлена в результате расследования.

«Кроме суда никто не может назвать Калви виновным», — напомнил он в четверг, 21 февраля. В Кремле надеются, что следственные действия в отношении бизнесмена не окажут влияние на инвестиционный климат в России, добавил Песков.

15 февраля по подозрению в хищении крупной суммы у банка «Восточный» были задержаны, а затем и арестованы основатель Baring Vostok Майкл Калви, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

18 февраля об аресте Калви высказался бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он считает, что дело в отношении инвестиционного фонда Baring Vostok является корпоративным спором. 16 февраля омбудсмен заявил о готовности поручиться за Калви.

18 февраля председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майклом Калви является «чрезвычайной для экономики». 21 февраля следствие предъявило финансисту обвинение.