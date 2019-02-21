Обвинение предъявлено всем фигурантам «дела Baring Vostok»

Всем фигурантам дела о хищении средств банка «Восточный» предъявлены обвинения. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал Дмитрий Клеточкин, адвокат американского бизнесмена, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

«В настоящее время следственные действия идут с Филиппом Дельпалем (партнер Baring Vostok по финансовому сектору. — Ред.). Всем остальным обвинение предъявлено», — сообщил юрист.

Ранее в этот же день стало известно, что следствие предъявило обвинение Майклу Калви. Предпринимателю вменяют «Мошенничество в особо крупном размере в составе группы» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

15 февраля по подозрению в хищении крупной суммы у банка «Восточный» были задержаны, а затем и арестованы основатель Baring Vostok Майкл Калви, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему ПКБ задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

18 февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов выразил мнение, что дело в отношении Baring Vostok является корпоративным спором. Он также заявил о готовности поручиться за Калви. В тот же день глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом американца является «чрезвычайной для экономики».