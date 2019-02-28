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Суд признал законным арест Калви

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мосгорсуд признал законным арест основателя Baring Vostok и председателя совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил корреспондент «Известий».

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«Постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Майкла Калви сроком до 13 апреля оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — объявил судья.

Представители потерпевшего попросили не отпускать Калви из СИЗО, а также настаивали, что он совершил мошенничество, которое не относится к предпринимательству.

По словам обвиняемого, сумма претензий Baring Vostok к структурам совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна в рамках корпоративного спора по поводу банка «Восточный», составляет более 17 млрд рублей. Данное дело рассматривает лондонский суд. Калви утверждает, что уголовное дело, по которому он арестован, связано с этим спором. Кроме того, инвестор заявил о готовности докапитализировать банк «Восточный» на 5 млрд рублей по требованию Центробанка РФ. 

16 февраля предпринимателя арестовали на два месяца в Басманном суде Москвы. Вместе с ним были помещены под стражу директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик Банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Следствие полагает, что банк «Восточный» лишился 2,5 млрд рублей из-за заключения с ПКБ соглашения об отступном. Согласно сделке, вместо возврата долга бюро передало банку 59,9% акций International Financial Technology Group, которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

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