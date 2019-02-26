Титов заявил о готовности предпринимателей внести залог за Калви

Предприниматели готовы предоставить деньги на залог основателю Baring Vostok и председателю совета директоров банка «Восточный» Майклу Калви, если суд смягчит ему меру пресечения. Об этом 26 февраля сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Он отметил, что Калви является инвестиционным банкиром и работает не со своими деньгами, а лишь представляет интересы инвесторов. В связи с этим предприниматели создали залоговый фонд при Ассоциации защиты бизнеса, который должен помочь обвиняемому выплатить необходимую сумму для освобождения, уточнил Титов.

«Мы, предприниматели, готовы этот фонд наполнить, с тем чтобы обеспечить его, если суд примет решение об изменении меры пресечения на залог», — цитирует «Интерфакс» уполномоченного по защите прав предпринимателей.

При этом бизнес-омбудсмен заявил, что в соответствии со статьей 108 УПК РФ («Заключение под стражу») предпринимателю не могут назначать содержание в СИЗО в качестве меры пресечения. Он пообещал добиваться пересмотра решения суда.

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя Baring Vostok и председателя совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Под стражу также поместили директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, партнера компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Вагана Абгаряна, партнера по финансовому сектору Филиппа Дельпала, гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова и председателя совета директоров Норвик Банка, экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева.

Следствие полагает, что банк «Восточный» лишился 2,5 млрд рублей из-за заключения с ПКБ соглашения об отступном. Согласно сделке, вместо возврата долга бюро передало банку 59,9% акций International Financial Technology Group, которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.