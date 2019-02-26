Песков прокомментировал слова Силуанова о влиянии ареста Калви на инвестклимат

В Кремле не считают возможным делать предположения о влиянии на инвестклимат ареста основателя Baring Vostok и председателя совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-премьера Антона Силуанова о реакции бизнес-сообщества на это событие.

Ранее Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что любые действия силовиков настораживают бизнесменов и не способствуют инвестклимату, однако в ситуации с арестом Калви всё должно прояснить судебное разбирательство.

«Вопросы, связанные с соблюдением законности, — те вопросы, которыми должны заниматься силовики. Нужно и можно говорить на основе только каких-то конкретных дел, конкретных кейсов. Говорить о каком-то обобщении вряд ли возможно», — сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя Baring Vostok и председателя совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним были помещены под стражу директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик Банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Следствие полагает, что банк «Восточный» лишился 2,5 млрд рублей из-за заключения с ПКБ соглашения об отступном. Согласно сделке, вместо возврата долга бюро передало банку 59,9% акций International Financial Technology Group, которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

25 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что президент России Владимир Путин, комментируя на одной из закрытых встреч арест Калви, встал на сторону правоохранительных органов. Позже Песков опроверг эти слухи.