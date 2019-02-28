Baring Vostok обжалует решение об аресте Калви

Baring Vostok планирует обжаловать решение Мосгорсуда, который ранее 28 февраля признал законным арест основателя компании и председателя совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви. Об этом сообщается на сайте инвестфонда.

«Мы убеждены в правомерности действий своих коллег, считаем, что они всегда действовали в полном соответствии с законом, продолжим защищать и отстаивать их права и не согласны с выдвинутыми обвинениями», — добавляется в сообщении.

Мосгорсуд признал законным заключение Калви под стражу до 13 апреля. Основателя Baring Vostok обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

Сам обвиняемый просил перевести его под домашний арест, утверждая, что дома его ждут «очень важные семейные дела», пишет «РИА Новости».

Представители потерпевшей стороны настаивали, что Калви совершил мошенничество, которое не относится к предпринимательству.

Адвокат инвестора Дмитрий Клеточкин оспаривает эту позицию, указывая, что если преступление и было совершено, то оно относится к предпринимательской деятельности, а значит, его нельзя оставлять в СИЗО.

Калви задержали 15 февраля по подозрению в хищении крупной суммы у банка «Восточный», а на следующий день его арестовали на два месяца. 26 февраля предпринимателю было предъявлено обвинение. Инвестор утверждает, что готов докапитализировать банк «Восточный» на 5 млрд рублей по требованию Центробанка РФ.

Вместе с основателем Baring Vostok под стражу помещены директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик Банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

По версии следствия, Калви, будучи главным держателем акций «Восточного» и заведомо зная о задолженности ПКБ перед банком в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.