Песков рассказал о встрече Путина с главой ЦБ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проведет в понедельник, 4 марта, встречу с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной.

Официальный представитель Кремля отметил, что Путин и Набиуллина встречаются регулярно. Глава ЦБ информирует президента о работе регулятора и о том, как чувствует себя финансовый сектор.

«В первую очередь, конечно, будут обсуждаться вопросы системного характера», — сказал Песков.

На вопрос журналистов, будут ли на встрече рассматривать «дело Baring Vostok», пресс-секретарь ответил, что подробной информацией он не располагает, однако если Путин и Набиуллина посчитают необходимым, то тема будет поднята.

25 февраля Песков рассказал, что данные по делу инвестиционного фонда Baring Vostok, публикуемые в СМИ, будут докладываться президенту России. Он уточнил, что встреч Путина с Эльвирой Набиуллиной по этому вопросу пока не было.

15 февраля по подозрению в хищении крупной суммы у банка «Восточный» были задержаны, а затем и арестованы основатель Baring Vostok Майкл Калви, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Следствие полагает, что банк «Восточный» лишился 2,5 млрд рублей из-за заключения с ПКБ соглашения об отступном. Согласно сделке, вместо возврата долга бюро передало банку 59,9% акций International Financial Technology Group, которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.