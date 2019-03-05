Винный маршрут для туристов составят в Ростовской области

Гастрономический туристический маршрут вдоль реки Дон хотят организовать в Ростовской области. Он включит ряд винодельческих хозяйств.

О возможности организации нового туристического маршрута сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. По ее данным, три крупных оператора готовы организовать туры по винодельческим хозяйствам. Путешественники смогут собирать виноград, участвовать в его первичной обработке и приобрести авторские вина. Об этом пишет RostovGazeta.

Теларова уточнила, что гастрономический туризм в регионе набрал популярность за последние пять лет. Новый маршрут можно организовать вдоль реки Дон, он займет несколько дней.

Ранее сообщалось, что в Севастополе виноделы получат 320 млн рублей на компенсацию части расходов на закладку и уход за многолетними садами и виноградниками.