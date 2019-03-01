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Первое отделение спортивного туризма открылось в Карелии

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В Республике Карелия на базе республиканской спортивной школы олимпийского резерва впервые открылось отделение спортивного туризма. Свою деятельность оно начало с января этого года. На данный момент в нем работают пять специалистов.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, занятия проводятся у юных и взрослых спортсменов, которые имею опыт в спортивных походах и туристских соревнованиях. Также подходит к концу набор группы детей в возрасте 10-11 лет. в общей сложности планируется набрать 52 воспитанника.

Заведующая отделением Галина Паршукова рассказала, что сейчас идет разработка и согласование программы спортивной подготовки по виду спорта «Спортивный туризм: туристские маршруты и дистанции» в соответствии с федеральным стандартом, пишет ИА «Карелinform».

В рамках программы спортсмены будут проходить подготовку к соревнованиям на водных, пешеходных и лыжных дистанциях. Сами соревнования будут проходить как в природных условиях, так и в спортивных залах.

В будущем в отделении спортивного туризма планируют создать тренировочный полигон на базе спортивного зала, оборудовать туристскую спортивную трассу и принимать участие в соревнованиях и походах разного уровня.

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