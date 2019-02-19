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Центр ЭКО планируют открыть в Карелии

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В Республике Карелия хотят открыть центр ЭКО на базе перинатального центра. Вопрос рассматривает Минздрав республики с учетом востребованности данного вида медицинской помощи.

В 2019 году Минздрав России выделил республике 700 квот на проведение ЭКО в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. Участие в лечении бесплодия с применением ЭКО принимают девять медицинских учреждений, два из них находятся в Петрозаводске, пишет ИА «Карелinform».

По данным статистики, в прошлом году на ЭКО были направлены 743 жительницы Карелии. На учет по беременности встали 272 женщины. Благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий родилось 292 ребенка.

В связи с востребованностью данного вида помощи рассматривается вопрос об открытии центра ЭКО на базе Республиканского перинатального центра.

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