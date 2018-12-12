Перинатальный центр откроется в Петрозаводске 14 декабря

В Петрозаводске 14 декабря планируют провести торжественную церемонию открытия Республиканского перинатального центра. Об этом стало известно на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой и премьер-министром правительства Карелии Александром Чепиком, которая состоялась в среду, 12 декабря.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РФ, встреча состоялась в рамках работы государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия. Председателем комиссии является Николай Патрушев.

ИА FlashNord отмечает, что первых пациентов перинатальный центр принял уже 10 декабря. В первые сутки работы в нем родились восемь детей — три мальчика и пять девочек. Самым первым ребенком стала девочка, которую назвали Александра.