Прямой эфир

Перинатальный центр откроется в Петрозаводске 14 декабря

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петрозаводске 14 декабря планируют провести торжественную церемонию открытия Республиканского перинатального центра. Об этом стало известно на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой и премьер-министром правительства Карелии Александром Чепиком, которая состоялась в среду, 12 декабря.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РФ, встреча состоялась в рамках работы государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия. Председателем комиссии является Николай Патрушев.

ИА FlashNord отмечает, что первых пациентов перинатальный центр принял уже 10 декабря. В первые сутки работы в нем родились восемь детей — три мальчика и пять девочек. Самым первым ребенком стала девочка, которую назвали Александра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокурорская проверка идет во Владимирском перинатальном центре
Перинатальный центр начнут возводит в Туле в 2019 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017