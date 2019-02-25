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Национальный музей Карелии в Петрозаводске планируют реконструировать

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В Петрозаводске Национальный музей Карелии ожидает третью и четвертую очередь реконструкции. Объявлен конкурс на разработку необходимой проектной документации, информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, третий этап реконструкции включает ремонт дворового крыла, а четвертый — первого подъезда. Также планируется провести благоустройство и освещение территории музея, пишет ИА «Карелinform».

Стоимость разработки документации оценили в 16 млн рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета. Проектирование должно быть завершено до 31 октября 2019 года. Средства на реализацию разработанного проекта предоставит федеральный бюджет.

Дворовое крыло и помещения первого подъезда не используются с 2008 года. В период с 2003 по 2010 годы в Национальном музее Карелии были выполнены реконструкция и реставрация второго и третьего подъездов.

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