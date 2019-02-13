Свыше десяти улиц отремонтируют в Петрозаводске в 2019 году

В Петрозаводске в 2019 году планируют привести в порядок 13 улиц, а также установить новые пешеходные переходы, обновить разметку и провести другие дорожные работы. Вопросы безопасности дорожного движения в городе обсудили в администрации карельской столицы.

Как рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт 13 улиц, что составит свыше 15 погонных километров автодорог и более 220 тыс. кв. м дорожного полотна, пишет ИА «Карелinform».

Помимо ремонта на дорогах будет нанесено более 9 тыс. кв. м дорожной разметки, установлены три новых светофора и проведен ремонт 56 действующих.

Городская администрация направила также заявку на участие в федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения». Участие в программе позволит провести и другие мероприятия по приведению дорожного полотна в порядок.