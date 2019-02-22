Власти Петрозаводска заявили о нехватке денег на ремонт ливневки
Экологи в Петрозаводске заявили о необходимости срочной реконструкции городской системы ливневой канализации. О проблемах ее работы они рассказали на заседании Малого бассейного совета по Ладожскому и Онежскому озерам. По мнению экспертов, водные объекты Петрозаводска нуждаются в срочной очистке.
Сотрудники администрации города, в свою очередь, заявили, что реконструкция ливневки – это самый затратный вопрос из всех имеющихся в области городского хозяйства.
Так, по словам начальника управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, концепция модернизации ливневой канализации уже имеется. Для выполнения работ необходимо около 8 млрд рублей.
Однако, отметила Дудырина, найти эту сумму без софинансирования из федерального и республиканского бюджетов городские власти не смогут, сообщает ИА «Карелinform».