Власти Петрозаводска заявили о нехватке денег на ремонт ливневки

Экологи в Петрозаводске заявили о необходимости срочной реконструкции городской системы ливневой канализации. О проблемах ее работы они рассказали на заседании Малого бассейного совета по Ладожскому и Онежскому озерам. По мнению экспертов, водные объекты Петрозаводска нуждаются в срочной очистке.

Сотрудники администрации города, в свою очередь, заявили, что реконструкция ливневки – это самый затратный вопрос из всех имеющихся в области городского хозяйства.

Так, по словам начальника управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, концепция модернизации ливневой канализации уже имеется. Для выполнения работ необходимо около 8 млрд рублей.

Однако, отметила Дудырина, найти эту сумму без софинансирования из федерального и республиканского бюджетов городские власти не смогут, сообщает ИА «Карелinform».