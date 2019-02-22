Прямой эфир

Власти Петрозаводска заявили о нехватке денег на ремонт ливневки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экологи в Петрозаводске заявили о необходимости срочной реконструкции городской системы ливневой канализации. О проблемах ее работы они рассказали на заседании Малого бассейного совета по Ладожскому и Онежскому озерам. По мнению экспертов, водные объекты Петрозаводска нуждаются в срочной очистке.

Сотрудники администрации города, в свою очередь, заявили, что реконструкция ливневки – это самый затратный вопрос из всех имеющихся в области городского хозяйства.

Так, по словам начальника управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, концепция модернизации ливневой канализации уже имеется. Для выполнения работ необходимо около 8 млрд рублей.

Однако, отметила Дудырина, найти эту сумму без софинансирования из федерального и республиканского бюджетов городские власти не смогут, сообщает ИА «Карелinform».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очистку ливневой канализации усилили в Пензе
Воронцовский дворец в Крыму реставрируют к 2020 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017