Военные расходы Польши, которые страна несет по обязательствам в НАТО, стали предметом изучения обозревателя немецкого издания Neues Deutschland Феликса Яйтнера. В своей статье он рассуждает о целях, которые преследует Варшава.

По мнению журналиста, Польша — «образцовый член НАТО», тратящий на альянс около 2% внутреннего валового продукта (ВВП), как этого требует глава Белого дома Дональд Трамп. «Цель запланированного наращивания вооружений настолько же проста, насколько и неверна: запугать врага — в данном случае Россию», — приводит выводы Яйтнера 4 марта «Газета.ру».

Журналист напомнил, что в НАТО намерены увеличить расходы и разместить военную базу США на территории Польши. Это может повысить напряженность в Европе и привести к появлению нескольких военных коалиций на континенте.

9 февраля министерство обороны Польши сообщило о закупке у США ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS. Перед этим американский Госдеп одобрил поставку Варшаве 20 ракетных систем на сумму $655 млн.