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В Госдуме назвали «гипотетической» опасность ракет США в Польше

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Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense
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Закупка американских ракет Польшей несет лишь гипотетическую опасность для России, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью «РИА Новости» в воскресенье, 10 февраля.

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«Каждый раз, когда суверенная страна вооружается иностранным оружием, которое потенциально может угрожать РФ, потенциально — то есть гипотетически, то в первую очередь они создают угрозу для своей территории», — сказал Шерин.

Накануне, 9 февраля, польское министерство обороны сообщило, что Варшава решила купить у США ракетно-артиллерийские системы высокой мобильности HIMARS. Американский Госдеп ранее утвердил разрешение о продаже Польше 20 ракетных систем на сумму $655 млн. Вместе с пусковыми установками Польша также получит боеприпасы, учебный и логистический пакеты.

В начале февраля Минобороны России заявило, что, размещая пусковые установки ПРО на территории Румынии и Польши, США нарушают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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