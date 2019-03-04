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На закон о пересчете пенсий потребуется 58,4 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На реализацию закона, предполагающего доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума, потребуется выделить из федерального бюджета дополнительные 58,4 млрд рублей в течение трех лет. Это следует из финансово-экономического обоснования проекта, передает 4 марта корреспондент REGMUN.

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Законопроект о доплатах пенсионерам внесло в Госдуму российское правительство 4 марта. Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.

Суммы этих индексаций учтут при пересмотре размера соцдоплаты в 2020 году.

20 февраля президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.

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