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Доходность по инвестициям пенсионных накоплений граждан снизится

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Фото: Depositphotos
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Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ожидают снижения доходности по инвестициям накоплений граждан. Об этом говорится в исследовании Ассоциации НПФ и Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), с которым ознакомились «Известия».

По итогам четвертого квартала 2018 года прибыль от инвестирования пенсионных накоплений населения может снизиться до 5,22%. В третьем квартале этот показатель составил 5,42%.

Фонды ожидают, что снижение продолжится и в текущем году. Таким образом, доходность от инвестирования пенсионных денег может оказаться ниже инфляции, которая, по прогнозу Центробанка, в конце марта должна составить 5,5–6%.

Это означает, что в реальном выражении рост цен «съест» будущие пенсии россиян. Участники рынка ожидают, что в ближайшее время эта тенденция будет сохраняться.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 4 марта.

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