Трамп объяснил срыв переговоров с Ким Чен Ыном слушаниями с Коэном

Одной из причин срыва переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном стали слушания в американском конгрессе с экс-адвокатом президента Майклом Коэном, которые состоялись в тот же день. Об этом Трамп заявил в понедельник, 4 марта.

«Когда демократы расспрашивают на открытых слушаниях осужденного лжеца и жулика в то самое время, когда идет очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, — это, вероятно, очередной антирекорд в американской политике. Это могло внести вклад в уход (с переговоров. — Ред.). Никогда такого не делали, когда президент за границей. Стыд!» — написал Трамп в Twitter.

Майкл Коэн 27 февраля выступил на слушаниях в палате представителей, где назвал Трампа расистом и обманщиком. Юрист также рассказал о деловых контактах американского лидера с Москвой до его победы на выборах в 2016 году, в частности по проекту Trump Tower Moscow, по которому так и не было достигнуто каких-либо договоренностей.

В свою очередь Трамп 28 февраля обвинил своего бывшего адвоката в даче ложных показаний перед конгрессом, однако подчеркнул, что утверждение юриста об отсутствии сговора с Россией было истинным.

27 и 28 февраля в Ханое проходил второй саммит глав США и КНДР. В первый день Трамп и Ким Чен Ын провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.