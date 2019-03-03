Палата представителей США изучит действия Трампа на предмет злоупотребления властью

Юридический комитет палаты представителей США намерен направить более 60 запросов сотрудникам Белого дома, министерства юстиции и других ведомств для проверки деятельности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на предмет злоупотреблений властью. Об этом заявил председатель юридического комитета, член Демократической партии Джерролд Надлер в интервью телеканалу ABC в воскресенье, 3 марта.

По его словам, комитет также обратится к сыну главы государства Дональду Трампу-младшему и финансовому директору компании Trump Organization Аллену Вайссельбергу. В разговоре с журналистом он отметил, что уверен в попытках Трампа препятствовать осуществлению правосудия в США.

2 марта стало известно о намерении конгресса Соединенных Штатов проверить налоговые декларации Трампа за 10 лет.