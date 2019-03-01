Бывшего адвоката Трампа Коэна повторно допросят в конгрессе

Американские конгрессмены решили снова допросить Майкла Коэна — бывшего адвоката президента США Дональда Трампа. По данным телеканала CNN, он должен 6 марта ответить на вопросы в комитете по разведке палаты представителей.

В этот день бывший юрист Трампа должен был начать отбывать трехлетний срок в тюрьме, напоминает «Газета.ру».

В минувший четверг, 28 февраля, бывший адвокат американского лидера дал показания в комитете, пятичасовые слушания прошли в закрытом режиме. Коэн тогда рассказал конгрессменам о годах работы с Трампом. Хозяин Белого дома назвал ужасным решение проводить такое «фейковое» слушание во время важного саммита для Вашингтона (речь идет о встрече лидеров США и Северной Кореи, проходившей 27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое).

В августе прошлого года Коэн пошел на сделку со следствием и признал, что совершил преступления по указанию главы государства, а также согласился дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о якобы вмешательстве России в выборы. Юрист признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, сознался в сокрытии связей Трампа с порноактрисой, а также признался в уклонении от уплаты налогов.