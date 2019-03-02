Конгресс США запросит налоговые декларации Трампа за 10 лет

Конгресс США намерен проверить налоговые декларации президента страны Дональда Трампа за последние 10 лет на наличие мошенничества. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Бюджетный комитет палаты представителей занимается подготовкой запроса о предоставлении необходимых документов. Соответствующее указание дал глава комитета демократ Ричард Нил.

Майкл Коэн 27 февраля выступил на слушаниях в палате представителей, где назвал Трампа расистом и обманщиком. В самом начале выступления юрист подтвердил, что один из чеков, который, по его словам, подписал президент, был выдан ему в качестве возмещения затрат на сокрытие связей Трампа с порноактрисой Стеффани Клиффорд.

На слушаниях Майкл Коэн также рассказал о деловых контактах американского лидера с Москвой до его победы на выборах в 2016 году, в частности по проекту Trump Tower Moscow, по которому так и не было достигнуто каких-либо договоренностей.

В свою очередь президент США 28 февраля обвинил своего бывшего адвоката в даче ложных показаний перед конгрессом, однако подчеркнул, что утверждение юриста об отсутствии сговора с Россией было истинным.

Расследование якобы вмешательства «русских хакеров» в президентские выборы 2016 года продолжается в США. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва обвинения отвергает, указывая на их бездоказательность.