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Конгресс США запросит налоговые декларации Трампа за 10 лет

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Конгресс США намерен проверить налоговые декларации президента страны Дональда Трампа за последние 10 лет на наличие мошенничества. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Бюджетный комитет палаты представителей занимается подготовкой запроса о предоставлении необходимых документов. Соответствующее указание дал глава комитета демократ Ричард Нил.

Майкл Коэн 27 февраля выступил на слушаниях в палате представителей, где назвал Трампа расистом и обманщиком. В самом начале выступления юрист подтвердил, что один из чеков, который, по его словам, подписал президент, был выдан ему в качестве возмещения затрат на сокрытие связей Трампа с порноактрисой Стеффани Клиффорд.

На слушаниях Майкл Коэн также рассказал о деловых контактах американского лидера с Москвой до его победы на выборах в 2016 году, в частности по проекту Trump Tower Moscow, по которому так и не было достигнуто каких-либо договоренностей.

В свою очередь президент США 28 февраля обвинил своего бывшего адвоката в даче ложных показаний перед конгрессом, однако подчеркнул, что утверждение юриста об отсутствии сговора с Россией было истинным.

Расследование якобы вмешательства «русских хакеров» в президентские выборы 2016 года продолжается в США. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва обвинения отвергает, указывая на их бездоказательность.

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