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Трамп приказал допустить своего зятя к секретам США

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Фото: Global Look Press/Oliver Contreras
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Президент США Дональд Трамп приказал главе аппарата Белого дома открыть доступ к секретным сведениям своему зятю Джареду Кушнеру в мае 2018 года. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на четырех людей, знакомых с ситуацией.

Трамп принял такое решение несмотря на то, что представители службы безопасности высказывали некоторые опасения по данному поводу. Бывший глава аппарата Белого дома Джон Фрэнсис Келли в служебной записке подчеркнул, что получил от президента именно приказ.

При этом также отмечается, что самый высокий уровень доступа к секретным сведениям Кушнеру так и не предоставили. Адвокат Кушнера Абб Лоуэлл и его жена Иванка Трамп утверждали, что он прошел стандартную процедуру для получения доступа, пишет «Газета.ру».

24 января стало известно, что старшему советнику и зятю президента Дональда Трампа Джареду Кушнеру Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и сотрудники Белого дома, отвечающие за безопасность, дважды отказывали в допуске к совершенно секретной информации.

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