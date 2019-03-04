Лыжницы из РФ заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

Российская лыжница Алиса Жамбалова победила в гонке преследования на дистанции 5 км на Универсиаде в Красноярске.

Жамбалова преодолела дистанцию за 12 м 42,9 с. Серебро и бронза также достались россиянкам – Екатерине Смирновой (+0,7) и Яне Кирпиченко (+9).

Российская сборная лидирует в медальном зачете по итогам первого дня Универсиады в Красноярске. У команды 15 наград — пять золотых медалей, шесть серебряных и четыре бронзовых.

Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые, их талисманом стала сибирская лайка.

Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее с шайбой и шорт-треке.

Впервые в истории Игр спортсмены посоревнуются в спортивном ориентировании на лыжах и хоккее с мячом. Двоеборье, прыжки с трамплина и конькобежный спорт второй раз в истории убрали из программы.