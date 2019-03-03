Путин призвал проводить больше спортивных мероприятий для объединения людей

Российский президент Владимир Путин заявил, что чем сложнее международная обстановка, тем больше в России будет проводиться спортивных мероприятий, которые призваны объединить людей. Об этом он рассказал в воскресенье, 3 марта, в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Это огромная гуманитарная миссия спорта. Нас ждут крупные соревнования в разных видах спорта разных уровней», — цитирует главу государства «РИА Новости». Президент также уточнил, что Россия уже подала заявку на проведение летней Универсиады в Екатеринбурге.

Ранее в этот же день Путин сравнил Универсиаду-2019 в Красноярске по количеству участников с зимними Олимпийскими играми. По его словам, в спортивном мероприятии участвуют 3 тыс. человек из 58 стран мира, поэтому любая победа на этих соревнованиях будет очень престижной.

XXIX Всемирная зимняя универсиада, открытие которой состоялось 2 марта, проходит в РФ впервые и продлится до 12 марта. Всего в Красноярске будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее с шайбой и шорт-треке.

Перед церемонией открытия Путин встретился с представителями исполкома Международной федерации университетского спорта. Президент отметил, что Россия могла бы провести Универсиаду 2023 года в Екатеринбурге.