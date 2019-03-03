СМИ сообщили об угрозах в адрес задержавших Емельяненко полицейских

Источник телеканала «360» сообщил, что полицейских Кисловодска предупреждали о том, что по городу в нетрезвом виде разъезжает боец ММА Александр Емельяненко, и просили закрыть на это глаза. Тем, кто задержал спортсмена и снял процесс на видео, грозят увольнением.

По словам собеседника телеканала, теперь из-за бойца проблемы возникли у целого отделения ГИБДД по Кисловодску.

Емельяненко задержали вечером 1 марта. Предпосылкой стала противозаконная парковка — спортсмен оставил свою машину на пешеходном переходе. Когда за транспортным средством приехали эвакуаторщики, боец устроил скандал, сел в авто, устроил ДТП и скрылся. С полицейскими Емельяненко вел себя агрессивно, оскорблял их и угрожал физической расправой. Спортсмен отказывался предъявлять документы и выходить из машины. Для задержания бойца правоохранителям пришлось вызвать подкрепление.

В отношении Емельяненко составлены три административных дела — о нарушении правил стоянки (ст. 12.15 КоАП РФ), отказе от медосвидетельствования (ст. 12.26) и невыполнении требований сотрудника полиции (ст. 19.3). Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

На суде 2 марта спортсмен признался, что был пьян, но отрицал оказание сопротивления при задержании. Он извинился перед правоохранителями за хамство и заявил, что теперь «законно несет наказание».

Суд арестовал Емельяненко на 10 суток начиная с 1 марта. Адвокат бойца намерен оспорить это решение.