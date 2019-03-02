Cтали известны подробности задержания Александра Емельяненко

Российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко задержали 1 марта в Кисловодске.

По данным РЕН ТВ, 37-летний спортсмен поскандалил с эвакуаторщиками, которые хотели забрать его машину на штрафстоянку. Как рассказали очевидцы, нарушитель припарковал автомобиль на пешеходном переходе. С доводами парковщиков боец не согласился, сел в машину и поехал по тротуару.

После этого он устроил двойное ДТП. Задержать Емельяненко попытались сотрудники ДПС. Однако атлет вел себя крайне агрессивно, при этом оскорбляя полицейских. Инспекторы вызвали подкрепление.

Только отряд правоохранителей смог усадить спортсмена в автомобиль ППС. В итоге Емельяненко был доставлен в отдел полиции. Предположительно, боец находился в состоянии алкогольного опьянения.

В мае 2015 года Емельяненко приговорили к 4,5 года заключения в колонии общего режима, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера. Осенью 2016-го он вышел на свободу.