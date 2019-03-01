Опубликовано видео задержания Александра Емельяненко в Кисловодске

Появились кадры задержания в Кисловодске человека, похожего на бойца ММА Александра Емельяненко. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах мужчина, похожий на спортсмена, нецензурно обзывает полицейских. Остановить его пытается целая группа сотрудников, но они не могут с ним справиться.

По информации «Спорт-Экспресса», Емельяненко попытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате он попал в ДТП и разбил два автомобиля, а потом заперся в салоне и отказывался выходить.

26 февраля Емельяненко проводил мастер-класс в московском фитнес-клубе и отвесил подзатыльник одному из участников.

Александр Емельяненко — боец смешанных единоборств, экс-чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат другого прославленного спортсмена — Федора Емельяненко. В мае 2015 года Симоновский суд Москвы приговорил бойца к 4,5 года заключения в колонии общего режима, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера. Осенью 2016-го он вышел на свободу.