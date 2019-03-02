Александр Емельяненко извинился перед полицейскими за хамство

Боец ММА Александр Емельяненко принес извинения полицейским, задерживавшим его накануне после ДТП в Кисловодске. Об этом он заявил в субботу, 2 марта, в суде по время рассмотрения административного дела о неповиновении сотрудникам полиции.

«Виноват, каюсь, извинился перед сотрудниками, которым нахамил, пожали руки и разошлись», — цитирует спортсмена ТАСС. По его словам, у них претензий нет, а он сам «законно несет наказание».

Ранее во время заседания Емельяненко признал, что сел за руль пьяным, однако заявил, что не оказывал полицейским сопротивления, иначе «на них бы это отразилось».

Емельяненко задержали вечером 1 марта в Кисловодске. Он припарковал машину на пешеходном переходе. Когда за транспортным средством приехали эвакуаторщики, боец устроил скандал, сел в авто и поехал по тротуару. Позднее он стал виновником двойного ДТП и скрылся с места аварии.

С полицейскими спортсмен вел себя агрессивно, оскорблял их и угрожал физической расправой, а также отказывался предъявлять документы и выходить из машины. Для задержания силовикам пришлось вызвать подкрепление.

В мае 2015 года Емельяненко осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении домработницы. Его приговорили к 4,5 года колонии общего режима, но он вышел на свободу осенью следующего года. Неотбытый в колонии срок суд заменил двумя годами исправительных работ.