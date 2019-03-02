Александр Емельяненко признался в пьяном вождении

Боец ММА Александр Емельяненко в суде признал, что сел за руль пьяным. Однако он заявил, что не оказывал полицейским сопротивления при задержании.

«Никакого сопротивления я не оказывал, может, мы и поговорили в какой-то момент на повышенных тонах. Я спортсмен, если я бы оказал сопротивление, на них бы это отразилось, ни на ком нет побоев», — цитирует Емельяненко «РИА Новости».

2 марта суд рассматривает только административное дело по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Остальные материалы пока не поступили на рассмотрение.

Ранее в ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что Емельяненко может стать фигурантом дела об оскорблении представителя власти. Кроме того, составлены административные дела о нарушении правил стоянки на проезжей части (ст. 12.15 КоАП РФ), отказе от прохождения медосвидетельствования (ст. 12.26) и невыполнении требований сотрудника полиции (ст. 19.3).

Емельяненко задержали вечером 1 марта в Кисловодске. Спортсмен оставил свою машину на пешеходном переходе. Когда за транспортным средством приехали эвакуаторщики, боец устроил скандал, сел в авто и поехал по тротуару. Позднее он стал виновником двойного ДТП и скрылся с места аварии.

С полицейскими Емельяненко вел себя агрессивно, оскорблял их и угрожал физической расправой. Он отказывался предъявлять документы и выходить из машины. Для задержания бойца правоохранителям пришлось вызвать подкрепление.

В мае 2015 года Емельяненко осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении домработницы. Его приговорили к 4,5 года колонии общего режима, он вышел на свободу осенью следующего года. Вместо неотбытого в колонии срока суд назначил бойцу два года исправительных работ.