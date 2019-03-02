Промоутер Александра Емельяненко прокомментировал его задержание

Организация RCC Boxing Promotions (RCC) прокомментировала задержание российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и решила пока не отменять его предстоящий поединок. Об этом сообщил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

По его словам, он узнал о задержании бойца в интернете. Руководство организации намерено разобраться в произошедшем, однако, пока бой с бразильцем Вагнером Калдейрао Прадо в Челябинске 4 мая не отменен, пишет ТАСС.

Российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко задержали 1 марта в Кисловодске. 37-летний спортсмен поскандалил с эвакуаторщиками, которые хотели забрать его машину на штрафстоянку и устроил двойное ДТП.

Только отряд правоохранителей смог усадить спортсмена в автомобиль ППС. В итоге Емельяненко был доставлен в отдел полиции. Предположительно, боец находился в состоянии алкогольного опьянения.