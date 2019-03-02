Против Александра Емельяненко хотят возбудить уголовное дело

В отношении российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко могут возбудить уголовное дело об оскорблении представителя власти. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю агентству ТАСС в субботу, 2 марта.

По данной статье предусматривается наказание в виде исправительных работ на срок до года.

Также в отношении спортсмена уже составлены административные дела о нарушении правил стоянки на проезжей части (ст. 12.15 КоАП РФ), отказе от прохождения медосвидетельствования (ст. 12.26) и невыполнении требований сотрудника полиции (ст. 19.3). Материалы рассмотрит суд Кисловодска позднее в субботу.

Емельяненко задержали вечером 1 марта в Кисловодске. Причиной скандала стала неправильная парковка — спортсмен оставил свою машину на пешеходном переходе. Когда за транспортным средством приехали эвакуаторщики, боец устроил скандал, сел в авто и поехал по тротуару. Позднее он стал виновником двойного ДТП и скрылся с места аварии.

С полицейскими Емельяненко вел себя агрессивно, оскорблял их и угрожал физической расправой, отказываясь предъявлять документы и выходить из машины. Для задержания бойца правоохранителям пришлось вызвать подкрепление. Предположительно, спортсмен был пьян.

Сейчас спортсмен находится в отделе МВД по Кисловодску, а его автомобиль — на штрафстоянке.

4 мая у Емельяненко запланирован поединок с бразильцем Вагнером Калдейрао Прадо в Челябинске. В организации RCC Boxing Promotions (RCC) бой отменять отказались.

В мае 2015 года Емельяненко осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении своей домработницы и приговорили к 4,5 года колонии общего режима, однако осенью 2016-го он вышел на свободу — вместо неотбытого в колонии срока суд назначил бойцу два года исправительных работ.