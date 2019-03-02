Прямой эфир

Против Александра Емельяненко хотят возбудить уголовное дело

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В отношении российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко могут возбудить уголовное дело об оскорблении представителя власти. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю агентству ТАСС в субботу, 2 марта.

По данной статье предусматривается наказание в виде исправительных работ на срок до года.

Также в отношении спортсмена уже составлены административные дела о нарушении правил стоянки на проезжей части (ст. 12.15 КоАП РФ), отказе от прохождения медосвидетельствования (ст. 12.26) и невыполнении требований сотрудника полиции (ст. 19.3). Материалы рассмотрит суд Кисловодска позднее в субботу.

Емельяненко задержали вечером 1 марта в Кисловодске. Причиной скандала стала неправильная парковка — спортсмен оставил свою машину на пешеходном переходе. Когда за транспортным средством приехали эвакуаторщики, боец устроил скандал, сел в авто и поехал по тротуару. Позднее он стал виновником двойного ДТП и скрылся с места аварии.

С полицейскими Емельяненко вел себя агрессивно, оскорблял их и угрожал физической расправой, отказываясь предъявлять документы и выходить из машины. Для задержания бойца правоохранителям пришлось вызвать подкрепление. Предположительно, спортсмен был пьян.

Сейчас спортсмен находится в отделе МВД по Кисловодску, а его автомобиль — на штрафстоянке.

4 мая у Емельяненко запланирован поединок с бразильцем Вагнером Калдейрао Прадо в Челябинске. В организации RCC Boxing Promotions (RCC) бой отменять отказались.

В мае 2015 года Емельяненко осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении своей домработницы и приговорили к 4,5 года колонии общего режима, однако осенью 2016-го он вышел на свободу — вместо неотбытого в колонии срока суд назначил бойцу два года исправительных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано видео задержания Александра Емельяненко в Кисловодске
В Саратове коммунальщик с лопатой напал на журналиста

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017