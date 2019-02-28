В Саратове коммунальщик с лопатой напал на журналиста

Саратовский коммунальщик с лопатой в руках напал на съемочную группу информагентства «Свободные новости», сообщает издание в четверг, 28 февраля.

Инцидент произошел возле дома № 12 по улице Сакко и Ванцетти. Журналисты приехали снимать сюжет о пенсионере, в квартире которого протекают потолки. Мужчина рассказал, что причиной протечки стала дырка в кровле, которую неаккуратно расчистили от наледи.

Корреспонденты сняли сюжет и вышли из подъезда. В это же время двое мужчин счищали снег с козырька подъезда. Журналисты подошли и спросили, не они ли чистили кровлю.

«Подошли к первому, тот начал высказывать угрозы, пообещал избить. Подошли ко второму. Когда начали говорить с ним, подбежал первый и начал бить по камере лопатой», — рассказал оператор сюжета. Он посетовал, что его ударили по руке и повредили крепление камеры.

После нападения оба рабочих скрылись, но момент атаки и лица злоумышленников оператор запечатлеть успел.

Журналисты вызвали правоохранителей.

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