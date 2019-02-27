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В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

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Фото: mstroy.rk.gov.ru
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Сотрудники ГИБДД в Ростовской области избили министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова и начальника Службы капитального строительства республики Карлена Петросяна. Об этом сообщила пресс-служба крымского Минстроя.

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Инцидент произошел 24 февраля на Аксайском посту ДПС возле Ростов-на-Дону. Храмов рассказал, что сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль, но вместо стандартных мероприятий по проверку начали вести себя вызывающе и некорректно.

Министр ехал в Крым из Москвы, его сопровождал Петросян, который стал свидетелем инцидента. Чиновники не показывали своих удостоверений госслужащих. Поняв, что ситуация выходит из-под контроля, мужчины вызвали наряд полиции, пишет «РИА Новости».

По предварительным данным, автомобиль был остановлен по причине того, что его номер плохо читался. Храмову предложили пройти личный досмотр и на месте сдать анализы на предмет наркотиков и алкоголя, а после отказа проявили агрессию.

Министр, сославшись на нормы закона, отказался сдавать анализы на посту и предложил проехать в медучреждение, на что получил отказ и требование предъявить автомобиль к осмотру.

В результате, прибывший наряд полиции доставил чиновников в больницу, где они прошли медицинское освидетельствование на предмет алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, врачи зафиксировали травмы, которые сотрудники ГИБДД нанесли Храмову и Петросяну.

Ростовская полиция проводит проверку инцидента, сообщая, что было совершено нападение на ее сотрудника. По данным ведомства, пассажир упомянутого автомобиля несколько раз ударил сотрудника ДПС, при этом водитель в инциденте не участвовал.

В МВД уточнили, что сотрудники ДПС остановили на трассе М-4 «Дон» машину крымских чиновников «с признаками нарушения правил тонировки транспортного средства». Во время составления административного материала пассажир иномарки, несмотря на запрет сотрудников полиции, пытался пройти в помещение Центра управления нарядами

«После неоднократного требования покинуть служебное помещение, пассажир несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное обмундирование полицейского», — говорится в сообщении управления МВД.

В ночь на 20 февраля, в районе полуночи, актер Виталий Абдулов подрался в подъезде одного из домов на севере Москвы. Будучи пьяным мужчина, начал звонить в квартиру к девушке. Диалог не сложился, тем более что в гостях у «объекта страсти» Абдулова находился ее молодой человек.

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