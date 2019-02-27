Московские третьеклассники устроили массовую драку

В одной из школ Москвы произошла массовая драка с участием учеников третьего класса, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, троих девочек увезли в больницу. У двух их них закрытые травмы живота, у третьей — черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что драка произошла в районе Дорогомилово.

Проводится проверка. Выясняется, где в момент стычки находились учителя.

Ранее в феврале пьяная уфимская школьница спровоцировала драку в «Макдональдсе». Сама несовершеннолетняя зачинщица сбежала с места инцидента вместе с подругами.