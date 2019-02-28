Охранники «Пятерочки» избили заступившегося за парня депутата

Депутат совета городского поселения Родники в Раменском районе Подмосковья Владимир Ильин подрался с охранниками магазина «Пятерочка» в Люберцах.

По информации РЕН ТВ, народный избранник стал свидетелем того, как несколько сотрудников службы безопасности магазина выволокли на улицу парня и стали его избивать. Камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликт охранников с посетителем.

Предположительно, депутат пытался заступиться за молодого человека, но охранники побили и его. Оба пострадавших были доставлены в больницу. У мужчин диагностировали множественные ушибы лица и сотрясение мозга. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками. Конфликт произошел на трассе из Москвы в Крым.