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Охранники «Пятерочки» избили заступившегося за парня депутата

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Фото: REN TV
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Депутат совета городского поселения Родники в Раменском районе Подмосковья Владимир Ильин подрался с охранниками магазина «Пятерочка» в Люберцах. 

По информации РЕН ТВ, народный избранник стал свидетелем того, как несколько сотрудников службы безопасности магазина выволокли на улицу парня и стали его избивать. Камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликт охранников с посетителем. 

Предположительно, депутат пытался заступиться за молодого человека, но охранники побили и его. Оба пострадавших были доставлены в больницу. У мужчин диагностировали множественные ушибы лица и сотрясение мозга.  Полиция проводит проверку. 

Ранее сообщалось, что в Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками. Конфликт произошел на трассе из Москвы в Крым. 

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